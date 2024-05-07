У Києві збудують артезіанську свердловину за понад 3,5 млн грн – оголошено тендер

На сайті Prozorro розміщено тендер на будівництво артезіанської свердловини.

У Деснянському районі Києва збудують артезіанську свердловину за понад 3,5 млн грн.

Згідно з тендером, опублікованим на сайті Prozorro, на будівництво артезіанської свердловини малої продуктивності у зоні відпочинку "Троєщина" комунальне підприємство "Плесо" виділить 3 млн 513 тис. 675,26 грн.

Відкриті торги призначені на 17 травня 2024 року. Об'єкт мають завершити до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, посадовці філії "Укрзалізниці" і підприємець привласнили 8,7 млн грн.

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