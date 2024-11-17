У Києві збивали "Кинджали", "Іскандери" та дрони: деталі масованого удару

Востаннє такий потужний удар ворог завдав по Києву майже три місяці тому.

Про це повідомив очільник Київської МВА Сергій Попко.

"Російські загарбники вранці 17 листопада застосували для удару по Києву крилаті ракети Х-101/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. А також аеробалістичні ракети "Кинджал" з МіГ-31К, балістичні ракети Іскандер-М(KN-23), ракети "Циркон", крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря та ударні БпЛА", - йдеться у повідомленні.

У столиці повітряна тривога оголошувалася двічі і сумарно тривала майже п'ять годин.

"Силами оборони в повітряному просторі Києва були виявлені та знищені кілька крилатих ракет Х-101/55, кілька аеробалістичних ракет "Кинджал", кілька балістичних ракет "Іскандер-М" (KN-23), ймовірно, також гіперзвукову ракету типу "Циркон", до десятка ударних БпЛА", - зазначив Попко.

Унаслідок масованого удару по Києву в Печерському районі пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок.

У Голосіївському та Дніпровському районах зафіксовано падіння уламків на відкритій території та нежитлові приміщення.

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