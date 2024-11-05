У Києві збираються реставрувати найвищий будинок у столиці ХХ століття: фото

У Києві відреставрують найвищу будівлю міста початку ХХ століття - садибу Лапинської.

Консультаційна рада при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА схвалила концепцію реставрації будівлі за адресою вулиці Олеся Гончара, 60.

Про це йдеться на офіційні сторінці ДОКС у Фейсбук.

Будівля є памʼяткою архітектури місцевого значення, яка розташована поблизу історичної місцевості Афанасівський Яр.

“Першим етапом стане ремонт фасаду, щоб відновити первісний вигляд цієї унікальної архітектурної споруди”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА

Садиба Лапинської, побудована на початку ХХ століття, вирізняється неоготичними рисами та гармонійно поєднується з навколишнім ландшафтом. Будівля відома своєю історичною значимістю, оскільки на момент зведення була найвищою спорудою Києва.

Влітку 2022 року історичну будівлю намагалися розібрати ОСББ “Садиба Лапинської” та КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району Києва”.

Після інциденту Департамент охорони культурної спадщини направив ОСББ припис про зупинку робіт і надання протягом місяця науково-проектної документації спрямованої на збереження об’єкту.

Нагадаємо, у Луцьку за призначенням використовується укриття, побудоване у XIV сторіччі, на його реставрацію було витрачено 2,3 млн євро.

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