У Києві збираються реставрувати найвищий будинок у столиці ХХ століття: фото

У Києві відреставрують найвищу будівлю міста початку ХХ століття - садибу Лапинської.
Консультаційна рада при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА схвалила концепцію реставрації будівлі за адресою вулиці Олеся Гончара, 60.
Про це йдеться на офіційні сторінці ДОКС у Фейсбук.
Будівля є памʼяткою архітектури місцевого значення, яка розташована поблизу історичної місцевості Афанасівський Яр.
“Першим етапом стане ремонт фасаду, щоб відновити первісний вигляд цієї унікальної архітектурної споруди”, – йдеться у повідомленні.
Садиба Лапинської, побудована на початку ХХ століття, вирізняється неоготичними рисами та гармонійно поєднується з навколишнім ландшафтом. Будівля відома своєю історичною значимістю, оскільки на момент зведення була найвищою спорудою Києва.
Влітку 2022 року історичну будівлю намагалися розібрати ОСББ “Садиба Лапинської” та КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району Києва”.
Після інциденту Департамент охорони культурної спадщини направив ОСББ припис про зупинку робіт і надання протягом місяця науково-проектної документації спрямованої на збереження об’єкту.
Нагадаємо, у Луцьку за призначенням використовується укриття, побудоване у XIV сторіччі, на його реставрацію було витрачено 2,3 млн євро.
Читайте також: