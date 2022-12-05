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У Києві збили людину на темному пішохідному переході (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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658
Час на прочитання
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У Києві збили людину на темному пішохідному переході (фото)

Фото: "Труха"

Ймовірно, водій не побачив пішохода.

У Києві на проспекті Академіка Корольова (Михайлівська Борщагівка) ввечері 5 грудня збили людину на пішохідному переході.

Про це повідомили в місцевому Телеграм-каналі.

На місці події очевидці ДТП надали першу допомогу постраждалому та викликали швидку. Про його стан наразі нічого невідомо.

На фото з місця події видно, що пішохідний перехід був неосвітлений. Ймовірно, водій не побачив пішохода. В обставинах аварії розбиратимуться правоохоронці.

В Україні зросла кількість ДТП з пішоходами

Нагадаємо, що останнім часом в Україні зросла кількість ДТП. У поліції наголошують, що під колеса часто потрапляють пішоходи. Людей у темному одязі за відсутності освітлення майже не видно на дорозі. Тому важливо мати на одязі світловідбивні елементи.

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Дата публікації
Перегляди
658
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