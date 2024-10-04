У Києві зберігається високий рівень забрудненості повітря: рекомендації жителям

Ситуація не покращилася.
У Києві утримується високий рівень забрудненості повітря. Ймовірною причиною погіршення стану повітря є перенесення запиленого повітря з району Каспію та диму від пожеж в екосистемах.
Про це повідомили у КМДА.
Рекомендації мешканцям столиці
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Нагадаємо, у Києві станом на ранок 3 жовтня утримується високий рівень забрудненості повітря. Жителям столиці радять не провітрювати приміщення та не перебувати довго на вулиці.
Читайте також: