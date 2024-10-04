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У Києві зберігається високий рівень забрудненості повітря: рекомендації жителям

У Києві зберігається високий рівень забрудненості повітря: рекомендації жителям

Київ затягло димом / Скриншот з відео

Ситуація не покращилася.

У Києві утримується високий рівень забрудненості повітря. Ймовірною причиною погіршення стану повітря є перенесення запиленого повітря з району Каспію та диму від пожеж в екосистемах.

Про це повідомили у КМДА. 

Повітря у Києві / ©
Повітря у Києві

Рекомендації мешканцям столиці

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 3 жовтня утримується високий рівень забрудненості повітря. Жителям столиці радять не провітрювати приміщення та не перебувати довго на вулиці.

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