У Києві зберігається висока ймовірність ракетних ударів — голова військової адміністрації

Жителів столиці просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а одразу тікати до найближчого укриття.

У Києві зберігається висока ймовірність нанесення ракетних ударів по елементах військової та цивільної інфраструктури.

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Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

Він закликав жителів столиці не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а одразу тікати до найближчого укриття.

За його словами, у Києві та області виявляють та ліквідовують групи інформаторів російських спецслужб. У звільнених населених пунктах Київщини тривають аварійно-відновлювальні заходи, розмінування місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Громадський транспорт

У Києві наземний пасажирський транспорт курсуватиме від 8:00 до 19:00.

курсуватиме від 8:00 до 19:00. Метрополітен здійснює перевезення пасажирів від 7:30 до 19:00. Потяги курсуватимуть через Південний міст, відновлено роботу пересадочного вузла "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту".

Крім того, заклади харчування Києва організовують та видають близько 55 тисяч обідів особам з малозахищених категорій.

Нагадаємо, що у Києві повідомлено про підозру в державній зраді двом активістам громадської організації.

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