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У Києві заявили про загрозу нових ракетних ударів: які дії влади

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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У Києві заявили про загрозу нових ракетних ударів: які дії влади

Атака на Київ 2 січня / Фото: Associated Press

Мета ворога вже добре відома.

У Києві попередили про майбутні загрози та ризики для столиці України. На потенційні небезпеки слід реагувати превентивно, щоб запобігти критичним ситуаціям. 

Про це повідомили у КМВА.

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Як наголошують у відомстві, останні масовані ракетні удари вчергове довели: ворог не відмовився від своєї мети знищувати цивільне населення, тому існує реальна загроза повторення повітряних ударів. Зокрема, йдеться про атаки на об’єкти критичної інфраструктури. Водночас найближчим часом у Києві очікується погіршення погодних умов – різке похолодання до -18ºС.

"Реагуючи на ці виклики, в столиці сьогодні скликана Рада оборони Києва. На засіданні затвердили алгоритми координації та узгодження дій Сил оборони, правоохоронних органів, ДСНС і районних державних адміністрацій", – підкреслили в адміністрації.

Були ухвалені спільні рішення:

  • забезпечити роботу усіх Пунктів Незламності в цілодобовому режимі;
  • перевірити та за необхідності доукомплектувати Пункти Незламності м. Києва необхідними засобами;
  • перевірити готовність до забезпечення роботи закладів охорони здоров’я на випадок критичної ситуації;
  • поінформувати киян про роботу і доступ до Пунктів Незламності на період погіршення погодних умов;
  • перед морозами перевірити горища, технічні поверхи житлових будинків, усунути недоліки для недопущення замороження систем опалення будинків.

Нагадаємо, "Мапа незламності" тепер розміщена на головному екрані застосунку "Дія".

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Дата публікації
Перегляди
1544
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