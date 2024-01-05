У Києві заявили про загрозу нових ракетних ударів: які дії влади

У Києві попередили про майбутні загрози та ризики для столиці України. На потенційні небезпеки слід реагувати превентивно, щоб запобігти критичним ситуаціям.

Про це повідомили у КМВА.

Росіяни хочуть знищувати мирних українців

Як наголошують у відомстві, останні масовані ракетні удари вчергове довели: ворог не відмовився від своєї мети знищувати цивільне населення, тому існує реальна загроза повторення повітряних ударів. Зокрема, йдеться про атаки на об’єкти критичної інфраструктури. Водночас найближчим часом у Києві очікується погіршення погодних умов – різке похолодання до -18ºС.

"Реагуючи на ці виклики, в столиці сьогодні скликана Рада оборони Києва. На засіданні затвердили алгоритми координації та узгодження дій Сил оборони, правоохоронних органів, ДСНС і районних державних адміністрацій", – підкреслили в адміністрації.

Були ухвалені спільні рішення:

забезпечити роботу усіх Пунктів Незламності в цілодобовому режимі;

перевірити та за необхідності доукомплектувати Пункти Незламності м. Києва необхідними засобами;

перевірити готовність до забезпечення роботи закладів охорони здоров’я на випадок критичної ситуації;

поінформувати киян про роботу і доступ до Пунктів Незламності на період погіршення погодних умов;

перед морозами перевірити горища, технічні поверхи житлових будинків, усунути недоліки для недопущення замороження систем опалення будинків.

Нагадаємо, "Мапа незламності" тепер розміщена на головному екрані застосунку "Дія".

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