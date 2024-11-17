У Києві завтра відключатимуть світло: графік

У Києві діятимуть стабілізаційні відключення світла.
Завтра, 18 листопада, у Києві заплановані відключення електроенергії з 06:00 до 22:00
Відповідна інформація зʼявилась в додатку "Київ цифровий".
Згодом в "Укренерго" уточнили, що завтра відключення світла будуть застосовуватися в усіх без виключення регіонах.
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