У Києві завершили рятувальну операцію в "Охматдиті": що відомо про загиблих

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит", куди напередодні влучила російська ракета. Розбір завалів та пошук людей тривали добу.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Внаслідок атаки РФ на цій локації двоє осіб загинуло. За медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами вісім дітей", - повідомив очільник МВС.

За інформацією Клименка, станом на 11:30 вівторка, 9 липня, у Києві внаслідок російських ударів загинуло 29 осіб, серед яких четверо дітей. Окрім того, 117 людей постраждало, з них - десять дітей.

Нагадаємо, 8 липня Росія здійснила масований ракетний удар по Києву. Росіяни вдарили по столиці двома хвилями. У місті лунали потужні вибухи. Зокрема, "приліт" стався по лікарні "Охматдит".

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