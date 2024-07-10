У Києві завершили рятувальні роботи на місцях ударів ракет РФ: останні дані про загиблих

Серед жертв атаки на столицю - п'ятеро дітей.
У Києві завершено аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи на місці ударів російських ракет зранку 8 липня. Внаслідок масованої атаки загинуло 33 людини. Зокрема, п'ятеро дітей.
Про це повідомили в ДСНС.
Окрім тог, внаслідок ворожого обстрілу 8 липня 121 особа постраждала, з них 10 дітей. Також було врятовано 11 людей.
"Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус "країни-терористки". Надзвичайні рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя", - наголосили в ДСНС.
Нагадаємо, в ООН зробили важливу заяву про удар РФ по "Охматдиту". Існує "висока ймовірність" того, що по дитячій лікарні у Києві було "пряме влучання" російської ракети.