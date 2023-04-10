У Києві завершено реставрацію будівлі Річкового вокзалу: що там зараз

Будівлю від 2021 року орендує Американський університет у Києві, який тепер зможе навчати студентів офлайн.

У Києві введено в експлуатацію реставровану історичну будівлю Річкового вокзалу. Зараз приміщення перебуває в оренді вишу.

Про це повідомили у Мінінфраструктури України.

Державна інспекція архітектури та містобудування України видала сертифікат про прийняття в експлуатацію реставрованої історичної будівлі Річкового вокзалу в Києві. Будівлю з 2021 року орендує Американський університет у Києві, який тепер зможе навчати студентів офлайн.

"Історичну будівлю річкового вокзалу, збудовану в 1961 році, університет орендував від 2021 року", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Броварах на Київщині із модульного містечка для переселенців виселили кількох людей. З'ясувалося, що вони зловживали алкоголем.

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