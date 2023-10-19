У Києві затримується рух кільцевої електрички: яка причина

Сьогодні, 19 жовтня, у столиці електропоїзд зіткнувся з автівкою. Рух київської кільцевої електрички затримується.

Про це повідомила пресслужба Kyiv City Express.

Подія сталася зранку на переїзді поблизу станції "Святошин". Хоче жертв та постраждалих немає, рух перекрила поліція.

"Затримки будуть до 20 хвилин по всьому кільцю в обидва боки, поїзди прямуватимуть в об'їзд станції "Святошин", — йдеться в повідомленні.

Також наголосили, що зупинки на цій станції у найближчих кількох рейсів не буде, доки не завершаться слідчі дії та не відновиться рух на ділянці.

Нагадаємо, під Києвом 17-річна дівчина загинула під колесами електрички.

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