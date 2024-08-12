У Києві затримали жінку, яка обкрадала квартири під виглядом прибиральниці

Їй загрожує до восьми років ув’язнення за скоєне.

У Києві оперативники Голосіївського управління поліції разом зі слідчими затримали жінку, яка під виглядом прибиральниці обкрадала квартири киян. Зловмисниця, користуючись довірою господарів, викрадала гроші та цінні речі.

Про це повідомила поліція Києва.

Було встановлено, що вона пропонувала послуги з прибирання квартир, а потрапляючи в оселі, крала гроші та цінності. Під час затримання жінка була спіймана на "гарячому" – вона виносила з квартири 2300 доларів США та 13 тисяч гривень після чергового прибирання у постійних клієнтів.

Затриманою виявилась 32-річна уродженка Черкащини. Згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України у неї вилучили речові докази. Зараз доведено її причетність до семи епізодів крадіжок, завданих трьом потерпілим, з загальною сумою збитків понад 270 тисяч гривень.

Жінка під виглядом прибиральниці обкрадала киян / Поліція Києва

Слідчі повідомили фігурантці про підозру за крадіжки в умовах воєнного стану, відповідно до ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, експертки з чистоти Мелісса Поппінг та Алісія Соколовскі розповідали про найпоширеніші помилки при прибиранні та надали поради щодо їх уникнення для досягнення кращих результатів.

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