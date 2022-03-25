У Києві затримано росіянина, який перевозив вогнепальну зброю та боєприпаси: фото

У Києві затримано росіянина, який перевозив вогнепальну зброю та боєприпаси: фото

Під час обшуку автомобіля Honda Accord вилучено автомат системи Калашникова моделі АКМ калібру 7,62х39 мм та 445 патронів з різним маркуванням.

У Києві затримано громадянина РФ, який перевозив вогнепальну зброю та боєприпаси

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підзору росіянину за фактом незаконного придбання та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у ході проведення обшуку автомобіля Honda Accord під керуванням підозрюваного виявлено та вилучено автомат системи Калашникова моделі АКМ, калібру 7,62х39 мм та 445 патронів з різним маркуванням.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчинення диверсійної діяльності та інших злочинних дій.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Заходи з викриття правопорушення проведено прокурорами окружної прокуратури спільно зі співробітниками Дарницького УП ГУНП у Києві.

Нагадаємо, у Києві викрито двох учасників злочинної групи, які заволоділи вогнепальною зброєю, виданою Територіальною обороною на інших осіб, та планували використати її у протиправних цілях.

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