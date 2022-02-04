У Києві затримано п'ятьох учасників банди, які вимагали у бізнесмена 700 тисяч гривень вигаданого боргу

У Києві затримано п'ятьох учасників банди, які вимагали у бізнесмена 700 тисяч гривень вигаданого боргу

Щоб змусити чоловіка виплатити ці кошти, учасники злочинної групи погрожували йому фізичним насильством.

У Києві затримано п'ятьох учасників банди, які вимагали у приватного підприємця 700 тисяч гривень вигаданого боргу. Серед учасників банди була одна жінка.

Щоб змусити чоловіка виплатити ці кошти, учасники злочинної групи погрожували йому фізичним насильством.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Під час передачі частини грошей у сумі 10 тисяч доларів США, яка здійснювалась під контролем правоохоронців, на гарячому затримано трьох громадян Азербайджану та двох громадян України.

Наразі вказаним особам готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Також перевіряється їхня причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Києва.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Солом’янського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників ДСР Національної поліції України.

Нагадаємо, у Києві банда рекетирів викрадала та залякувала людей.

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