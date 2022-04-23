У Києві затримано "наглядача" за Закарпатською областю на прізвисько "Дід"

У Києві затримано "наглядача" за Закарпатською областю на прізвисько "Дід"

Столичні поліцейські викрили кримінального авторитета, який порушив міграційне законодавство.

Під час відпрацювання міста Києва з метою виявлення осіб, які скоюють правопорушення, працівниками управління міграційної поліції було виявлено 57-річного іноземця, який порушив терміни перебування на території України.

Відомо, що правопорушник позиціонував себе як кримінальний авторитет і відомий в злочинних колах як "наглядач" за Закарпатською областю на прізвисько "Дід".

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

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Як розповів начальник управління міграційної поліції столичного главку Денис Дем’янюк, поліцейські з’ясували, що навесні 2021 року фігурант був внесений до списку санкцій Ради Національної безпеки і оборони України щодо заборони в’їзду на територію України.

"Ми встановили, що у подальшому суд відмовив співробітникам міграційної служби у клопотанні продовжити утримання правопорушника у пункті тимчасового тримання іноземців терміном на пів року. Після цього фігурант не покинув територію нашої держави і продовжив здійснювати свою злочинну діяльність на "посаді" кримінального авторитета. Аби переховуватись від правоохоронних органів чоловік змінив своє прізвище на прізвище дружини", - зазначив Дем’янюк.

Наразі на правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні та поміщено до одного із пунктів тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства.

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