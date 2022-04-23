У Києві затримано "наглядача" за Закарпатською областю на прізвисько "Дід"

Столичні поліцейські викрили кримінального авторитета, який порушив міграційне законодавство.
Під час відпрацювання міста Києва з метою виявлення осіб, які скоюють правопорушення, працівниками управління міграційної поліції було виявлено 57-річного іноземця, який порушив терміни перебування на території України.
Відомо, що правопорушник позиціонував себе як кримінальний авторитет і відомий в злочинних колах як "наглядач" за Закарпатською областю на прізвисько "Дід".
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
Як розповів начальник управління міграційної поліції столичного главку Денис Дем’янюк, поліцейські з’ясували, що навесні 2021 року фігурант був внесений до списку санкцій Ради Національної безпеки і оборони України щодо заборони в’їзду на територію України.
"Ми встановили, що у подальшому суд відмовив співробітникам міграційної служби у клопотанні продовжити утримання правопорушника у пункті тимчасового тримання іноземців терміном на пів року. Після цього фігурант не покинув територію нашої держави і продовжив здійснювати свою злочинну діяльність на "посаді" кримінального авторитета. Аби переховуватись від правоохоронних органів чоловік змінив своє прізвище на прізвище дружини", - зазначив Дем’янюк.
Наразі на правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні та поміщено до одного із пунктів тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства.
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