У Києві затримано начальника відділу поліції за побори зі стихійних торговців

У Києві затримано начальника відділу поліції за побори зі стихійних торговців

Люди, які торгували на Підлісній, мали щомісячно передавати копу "данину" у розмірі від 15 тис. до 40 тис. грн.

У Києві затримано начальника відділу превенції Святошинського управління поліції за побори зі стихійних торговців.

Згідно з матеріалами слідства, правоохоронець, використовуючи владні повноваження, організував схему незаконного збагачення шляхом вимагання та одержання неправомірної вигоди з підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю продуктами харчування на території Святошинського району столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, на вимогу поліцейського суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю на вулиці Підлісній, мали щомісячно передавати йому "данину" у розмірі від 15 тис. до 40 тис. грн.

"11 лютого у ході контролю за вчиненням злочину посадовця затримали у порядку ст. 208 КПК України після отримання частини обумовленої суми", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Київській обласній прокуратурі діє гаряча лінія для захисту прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах.

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