Підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів.

У Києві затримано двох поплічників російських окупантів.

Професійно спрацювали оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з СБУ та теробороною.

Про це голова Нацполіції повідомив сьогодні, 22 березня.

Ігор Клименко зазначив, що підозрілих чоловіків виявили на одному із блокпостів.

"Жодних документів у них не було. Чітко назвати свої анкетні дані не могли, постійно плуталися в іменах. Але мали з собою зошит із завданнями, зброю та військове захисне екіпірування. Також один із вилучених телефонів був підключений до мобільного оператора РФ і там велася активна комунікація з абонентами країни-агресорки. Крім того, в авто був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в період воєнного часу",- сказав голова Нацполіції.

Ворожих агентів передано до СБУ. Вони відповідатимуть за злочин проти України.

Нагадаємо, інформацію про підозрілих осіб, які можуть бути членами ДРГ, повідомляйте поліції (телефонуйте 102 або на номери, вказані на сторінці Національна поліція України ) чи через чат-бот: @stop_russian_war_bot

Нагадаємо, на лінії фронту під Києвом зник відомий фотожурналіст Максим Левін. Востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі.

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