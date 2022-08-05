У Києві затримано чоловіка, який у метро розпилив газ жінці в обличчя

Зловмисник уже має за плечима декілька судимостей за скоєння пограбування та розбійного нападу.

У Києві оперативники затримали чоловіка, котрий у переході метро розпилив газ жінці в обличчя.

Зловмисник вже має декілька судимостей за скоєння пограбування, розбійного нападу та крадіжок.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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Вчора, 4 серпня, до поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про те, що невідомий у переході до станції метро "Площа Льва Толстого" розпилив їй в обличчя сльозогінний газ. Зі слів потерпілої, чоловік вчинив такі дії без очевидних на те причин.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, на місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку: "Ми швидко встановили особу, яка скоїла правопорушення, адже чоловік неодноразово потрапляв у поле зору поліції Києва. Зловмисник уже має "за плечима" декілька судимостей за скоєння пограбування та розбійного нападу. В результаті оперативно-розшукових заходів ми затримали порушника. Це - киянин, 1970 року народження. Крім того, раніше затриманий скоїв крадіжку у приміщенні кафе на вулиці Богдана Хмельницького, де викрав у відвідувача барсетку з грошима у сумі 1 500 доларів США та 600 гривень. За цим фактом ми повідомили йому про підозру, зібрали необхідну доказову базу та скерували кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду".

Стосовно порушника дізнавачі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

Поліцейські перевіряють причетність чоловіка до скоєння інших злочинів на території Києва.

Нагадаємо, в Києві на станції метро "Площа Льва Толстого" пасажири раптово почали сильно чхати і кашляти. Фото людей, які закривають очі, ніс і рот, поширили в Мережі. На місці події поліція зафіксувала розпилення невідомої речовини.

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