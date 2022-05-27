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У Києві затримано чоловіка, котрий обікрав автівку військової: відео

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У Києві затримано чоловіка, котрий обікрав автівку військової: відео

Фото: Поліція Києва / Facebook

Зловмисник розбив скло легковика та викрав звідти взуття, військову форму та медичні засоби.

Поліцейські Києва затримали чоловіка, котрий обікрав автівку військової.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулась місцева мешканка та повідомила, що невідомі викрали речі з її автівки.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, за вчинення кримінального правопорушення правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Під час проведення невідкладних слідчих та розшукових дій ми встановили, а згодом затримали причетного до крадіжки 42-річного раніше судимого місцевого жителя. Відомо, що зловмисник звільнився з місць позбавлення волі у листопаді минулого року. Ми провели обшук за місцем мешкання підозрюваного, де виявили та вилучили речові докази – військову форму, взуття, медикаменти", - розказав Падюк.

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Слідчий Шевченківського управління поліції розпочав досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, вчинена в умовах воєнного або стану та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва оголошено затриманому про підозру.

Наразі також проводиться перевірка затриманого на причетність до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень на території міста Києва. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, на Київщині за співпрацю з окупантами судитимуть самопроголошеного голову Димерської ОТГ.

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