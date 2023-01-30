У Києві затримали учасників банди, яка викрадала іномарки: фото, відео

Серед викрадених автомобілів – легковики Honda, Suzuki та Mazda, котру крадії встигли продати, однак правоохоронці встановили її місцеперебування та вилучили.

У Києві поліція затримала учасників злочинної групи, яка викрадала іномарки.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"У ході досудового розслідування ми з’ясували, що порушники викрадали транспортні засоби, зокрема, у нічний час доби. Організатор – це уродженець Сумщини, 1989 року народження, який виконував функції лідера, надавав вказівки та планував злочини. Також затримано його спільника – 51-річного киянина, який допомагав підшуковувати авто", - повідомив начальник сектору з розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів Шевченківського управління поліції Олексій Щукін.

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Серед викрадених автомобілів – легковики Honda, Suzuki та Mazda, котру крадії встигли продати, однак правоохоронці встановили її місцеперебування та вилучили.

Під час обшуку за місцями мешкання та у автомобілях зловмисників слідчі виявили та вилучили велику суму грошей, одяг, у якому фігуранти перебували під час скоєння злочинів, зброю та набої.

"Окрім того, ми вилучили у спільників підроблені документи правоохоронних органів та різні перепустки, які зловмисники використовували під час скоєння злочинів. Ці факти будуть додатково кваліфіковані", - сказав Щукін.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом та ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили затриманим про підозру.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 3 мільйони гривень та 800 тисяч гривень. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на трасі Київ-Полтава сталася ДТП за участю маршрутки з пасажирами та фури, внаслідок чого загинули люди.

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