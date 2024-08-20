У Києві затримали шахрайку, яка під виглядом лікаря обікрала 82-річну пенсіонерку: яке покарання їй загрожує

У Києві затримали шахрайку, яка обдурила 82-річну жінку, забравши всі її заощадження. У квітні цього року літній жінці зателефонувала невідома особа, що представилася лікарем. Вона повідомила, що донька пенсіонерки терміново потребує операції, яка дорого коштує. Налякана жінка погодилась допомогти та передала шахрайці 36 тисяч гривень.

Про це повідомили у поліції Києва.

Коли пенсіонерка зрозуміла, що її ошукали, вона відразу повідомила в поліцію. На щастя, правоохоронці швидко відреагували та затримали зловмисницю, якою виявилась 38-річна мешканка Дніпропетровщини. Раніше вона вже мала проблеми з законом за подібні злочини. Вкрадені гроші були вилучені та повернуті постраждалій.

Слідчі Голосіївського управління поліції висунули обвинувачення шахрайці за статтею про шахрайство. Зараз справа передана до суду, і обвинуваченій загрожує до трьох років ув’язнення. Поліція Києва знову закликає громадян бути уважними та розповідати рідним про шахрайські схеми, щоб уникнути подібних злочинів.

Нагадаємо, на Харківщині шахраї, представляючись працівниками служби безпеки банку, виманювали у громадян дані для доступу до їх онлайн-банкінгу. Правоохоронці виявили та затримали цю групу злочинців.

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