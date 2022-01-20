У Києві затримали росіянина із санкційного списку РНБО

Росіянин потрапив до санкційного списку РНБО наприкінці травня 2021 року.
У Києві поліцейські затримали громадянина РФ, який внесений до санкційного списку Ради національної оборони і безпеки. Зловмисник має тісні зв'язки з кримінальним угрупованням.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Правоохоронці повідомляють, що затримали 50-річного чоловіка - росіянина, щодо якого наприкінці травня 2021 року було введено в дію рішення РНБО про застосування спеціальних персональних санкцій до суб’єктів підвищеного злочинного впливу.
Як тільки поліцейським стало відомо про місце його перебування, правоохоронці спланували і провели заходи щодо його затримання.
"На виконання рішення РНБО та з метою унеможливлення поширення громадянином іншої країни злочинного впливу, правоохоронці та міграційна служба України вживають заходів для примусового повернення чоловіка до країни його походження. Крім того, йому буде заборонено в’їжджати на територію України", - зазначили у пресцентрі МВС.
Раніше повідомляли, що у Харкові правоохоронці затримали "кримінального авторитета", який вимагав у місцевого підприємця 250 тисяч доларів, погрожуючи розправою.
Читайте також:
- На Миколаївщині засудили кримінального авторитета із санкційного списку РНБО
- Сучасний заклад із підвищеними заходами безпеки: Мін'юст планує створити окремі в'язниці для "злодіїв у законі"
- У Харківській області у соняшниках зловили кримінальних авторитетів