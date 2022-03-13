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У Києві затримали прихильника Росії: у нього вилучили багато зброї та заборонену символіку

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У Києві затримали прихильника Росії: у нього вилучили багато зброї та заборонену символіку

Поліція Києва / Facebook

Підозрюваний був внесений до бази даних "Миротворця".

У Києві затримали 59-річного прихильника Росії. Під час обшуків у нього вилучили багато зброї та заборонену символіку. 

Про це повідомили в Нацполіції України. 

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний перебуває у базі даних "Миротворець" за участь у інформаційних акціях Російської Федерації проти України, а також вчинення інших дій антидержавної направленості.

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Під час проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання фігуранта слідчі виявили та вилучили вогнепальну зброю, а саме револьвер системи "Наган" та дві тротилові шашки, які зловмисник зберігав у схованці на горищі будинку. Окрім цього у квартирі порушника правоохоронці вилучили військову амуніцію та заборонену символіку часів СРСР.

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Поліцейські повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України - це незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї і вибухових речовин без передбаченого законом дозволу. Прокурором обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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СБУ перевіряє чоловіка до причетності до інших злочинів. 

Нагадаємо, надзвичайники опублікували фото руйнувань у Харкові у 18-й день війни внаслідок бомбардувань з боку російських військ.

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