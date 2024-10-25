У Києві затримали помічника голови Подільського ТЦК: що він скоїв

Працівник столичного РТЦК вимагав хабар та пропонував відстрочку від мобілізації.

У Києві помічника голови Подільського ТЦК затримали на хабарі. Він запропонував чоловікові уникнути штрафів за порушення правил військового обліку.

Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП.

Крім того, помічник начальника Подільського ТЦК запропонував цьому чоловікові незаконну відстрочку від мобілізації.

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"Здійснюється оперативне супроводження в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Подібні епізоди кидають тінь не лише на окремі РТЦК та СП, а й на всю систему комплектування. Тож ми й надалі будемо сприяти тому, щоб система позбавлялася порушників закону", – йдеться у повідомленні Київського міського ТЦК та СП.

У Київському ТЦК додали, що робота з викорінення корупції в системі комплектування триває.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили працівників Голосіївського РТЦК, які допомогли ухилитись від мобілізації понад 1000 військовозобов'язаним чоловікам. Під час обшуків у них знайшли понад 1,2 млн дол. готівкою та елітний автопарк.

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