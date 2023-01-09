У Києві затримали організаторів ботоферми: зловмисники поширювали роспропаганду (фото)

Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували прокремлівську "фабрику тролів" у Києві та затримала її організаторів – двох місцевих мешканців.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники поширювали у соцмережах заклики на підтримку збройної агресії Росії проти України та виправдовували воєнні злочини окупантів. Встановлено, що підозрювані розміщували на своїх сторінках відео проросійського блогера-мільйонника – Юрія Подоляки, який нараховує понад 2,7 млн підписників. "Тролі" поширювали його публікації через репости або під виглядом "власних" публікацій у соцмережах.

Зловмисники також намагалися залучити нових учасників до поширення пропагандистських матеріалів. Щоб збільшувати чисельність аудиторії, вони використовували сотні бот-акаунтів, від імені яких поширювали і коментували дописи з російською пропагандою.

СБУ повідомили двом фігурантам з Києва про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Як повідомляє Київська міська прокуратура, висновками судових лінгвістичних експертиз підтверджено, що тексти опублікованих матеріалів та відео мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдання, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.



Нагадаємо, в Україні виявили понад 100 тисяч SIM-карток, які використовувалися росіянами для створення фальшивих акаунтів у соціальних мережах та поширення кремлівської пропаганди. Фабрика тролів РФ використовувала телефонні SIM-карти Швеції.

У Києві та Вінницькій області викрили п’ятьох організаторів ботоферми, через яку проводили інформаційні диверсії проти України.

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