У Києві затримали німця, якого розшукував Інтерпол за шахрайство і заволодіння 950 тисячами євро

У Києві затримали німця, якого розшукував Інтерпол за шахрайство і заволодіння 950 тисячами євро

Після вчинення злочину на території США чоловік вилетів в Україну і мешкав у Києві.

У Києві затримали 65-річного громадянина Німеччини, який перебував у міжнародному розшуку.

Відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу, фігуранта розшукували за підозрою в шахрайстві.

Також читайте В Україні стало більше онлайн-шахраїв

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Встановлено, що чоловік, перебуваючи на керівній посаді в іноземній компанії та, зловживаючи службовим становищем, здійснив незаконний переказ 950 тисяч євро на рахунок іншої установи, що не мала права на отримання коштів. Компетентні органи Німеччини оголосили його у розшук.

Правоохоронці встановили, що після вчинення злочину на території Сполучених Штатів Америки чоловік вилетів в Україну і мешкав у Києві.

У четвер, 11 листопада, працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції відповідно до інформації Інтерполу встановили місцеперебування і затримали розшукуваного.

Нині проводяться слідчі дії та вирішується питання про подальшу його екстрадицію.

За вчинення вказаних злочинів, згідно із законодавством ФРН, чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, від початку року уже 35 тисяч українців впіймалися "на гачок" інтернет-шахраїв.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання