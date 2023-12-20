У Києві затримали наркозбувача "закладок" – який термін йому "світить"

Офіцери поліції затримали наркозбувача в одному з районів столиці.

У Києві поліцейські затримали наркозбувача в Оболонському районі. Правоохоронці вилучили у чоловіка 19 згортків із психотропною речовиною, частину з яких він уже встиг збути на території району. Чоловіку загрожує від шести до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Поліцейські під час патрулювання на проспекті Оболонському затримали чоловіка, під час розповсюдження ним психотропних речовин шляхом.

Під час особистого обшуку слідчі вилучили у фігуранта 9 згортків із психотропною речовиною, а також 10 згортків з місць, де наркозбувач уже встиг розкласти закладки.

Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Одеської області, 1980 року народження.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який осквернив найбільшу Ханукію в Європі – що йому загрожує (відео).

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