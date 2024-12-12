У Києві затримали наркодилера з канабісом на 7 мільйонів гривень

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
В лісопарковій зоні біля метро "Червоний хутір" 30-річний чоловік намагався зробити "закладки" з канабісом.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Слідчі вилучили у чоловіка два вакуумних пакети з канабісом вагою півтора кілограма та саперну лопатку, якою він робив схованки в землі. Затриманий – 30-річний уродженець Дніпропетровщини, який нещодавно переїхав до столиці.
Під час обшуку в орендованій квартирі підозрюваного правоохоронці знайшли ще 16 кілограмів канабісу у вакуумних пакунках. Загальна вартість вилученого на "чорному" ринку перевищує 7 мільйонів гривень.
"Ділку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві виявили нелегальну нарколабораторію.
Читайте також: