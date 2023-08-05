У Києві затримали начальника військкомату за "схеми" переправлення чоловіків за кордон

Начальник військкомату зі спільником переправили трьох чоловіків за кордон.

У Києві викрито начальника Голосіївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який разом з керівником відділу КМВА за гроші переправляв військовозобовʼязаних через кордон.

Про це повідомляє ДБР та Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний разом з начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України організували незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян. За таку послугу вони отримали $30 тисяч.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Начальнику управління штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації, повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 1, 8 млн грн.

Під час незаконної схеми військовозобов’язаними чоловікам оформлювався пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Працівники ДБР задокументували отримання спільниками грошей від кількох військовозобов’язаних.

Нагадаємо, у Чернівецькій області прикордонники викрили 4-х осіб, які ховалися у спеціально виготовленому тайнику мікроавтобуса для незаконного перетину кордону.

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