У Києві затримали креативного наркодилера: як він маскував психотропи (фото)

18-річному зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.

Правоохоронці Києва виявили та конфіскували у 18-річного молодика 100 "закладок" з психотропними речовинами.

Це сталося під час оперативної роботи в Шевченківському районі столиці наприкінці жовтня цього року, повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

Під час поверхневого огляду, у зловмисника виявили 96 доз психотропів, а також виявили ще чотири дози, які вже були розкладені для продажу.

За словами слідчої Катерини Черкес з Шевченківського управління поліції, затриманий киянин маскував наркотики під каміння, щоб уникнути викриття.

"Затриманий, 18-річний киянин фасував заборонені речовини фасував на дози та збував по місту у вигляді закладок, а щоб не бути викритим маскував "товар" під камінці. Згідно з висновком експерта, речовина яка була надана на дослідження – це психотропи".

Наркотики під виглядом камінців

За процедурним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, молодикові вже оголошено підозру за частинами 2 і 3 статті 307 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного обігу наркотиків. Досудове розслідування вже завершено, і обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з можливістю конфіскації майна.

Нагадаємо, що в Україні викрили наркокартель, який маскував наркотики під іграшки та харчі. Щоби впіймати ділків на гарячому - правоохоронці й прикордонники провели одночасні обшуки відразу в семи областях.