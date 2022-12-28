У Києві затримали колаборанта, який допоміг окупантам перейменувати вулиці на Луганщині

У Києві затримали колаборанта, який допоміг російським окупантам перейменувати вулиці на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Зловмисником виявився колишній керівник комунального підприємства у Сватовому. Після захоплення українського міста він одним з перших підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили очільником створеного місцевого "муниципального унитарного предприятия по благоустройству". Колаборант допомагав окупаційній адміністрації організовувати масові заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії РФ. Також виконував вказівку щодо перейменування вулиць захопленого міста радянськими назвами. Для цього він особисто підписував відповідні розпорядчі документи і контролював процес "совєтизації" міської інфраструктури.

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Втім, під час контрнаступу Збройних сил України колаборант втік до РФ, де переховувався з вересня 2022 року. Але згодом вирішив непомітно повернутися в Україну і "загубитися" в Києві. Однак співробітники СБУ викрили плани зловмисника, встановили маршрути його переміщення і затримали.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який допомагав російським окупантам викрадати учасників АТО під час окупації частини Київщини. Ним виявися мешканець селища Глібівка.

СБУ затримала колаборантку, яка збирала гроші на потреби російської армії

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