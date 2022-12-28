Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві затримали колаборанта, який допоміг окупантам перейменувати вулиці на Луганщині

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
327
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві затримали колаборанта, який допоміг окупантам перейменувати вулиці на Луганщині

Фото: СБУ

Зловмисником виявився колишній керівник КП.

У Києві затримали колаборанта, який допоміг російським окупантам перейменувати вулиці на тимчасово окупованій Луганщині.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Зловмисником виявився колишній керівник комунального підприємства у Сватовому. Після захоплення українського міста він одним з перших підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили очільником створеного місцевого "муниципального унитарного предприятия по благоустройству". Колаборант допомагав окупаційній адміністрації організовувати масові заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії РФ. Також виконував вказівку щодо перейменування вулиць захопленого міста радянськими назвами. Для цього він особисто підписував відповідні розпорядчі документи і контролював процес "совєтизації" міської інфраструктури.

Втім, під час контрнаступу Збройних сил України колаборант втік до РФ, де переховувався з вересня 2022 року. Але згодом вирішив непомітно повернутися в Україну і "загубитися" в Києві. Однак співробітники СБУ викрили плани зловмисника, встановили маршрути його переміщення і затримали.

Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

© СБУ
Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який допомагав російським окупантам викрадати учасників АТО під час окупації частини Київщини. Ним виявися мешканець селища Глібівка.

СБУ затримала колаборантку, яка збирала гроші на потреби російської армії

СБУ затримала колаборантку, яка збирала гроші на потреби російської армії

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
327
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація