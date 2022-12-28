У Києві затримали колаборанта, який допоміг окупантам перейменувати вулиці на Луганщині

Зловмисником виявився колишній керівник КП.
У Києві затримали колаборанта, який допоміг російським окупантам перейменувати вулиці на тимчасово окупованій Луганщині.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Зловмисником виявився колишній керівник комунального підприємства у Сватовому. Після захоплення українського міста він одним з перших підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.
За це його призначили очільником створеного місцевого "муниципального унитарного предприятия по благоустройству". Колаборант допомагав окупаційній адміністрації організовувати масові заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії РФ. Також виконував вказівку щодо перейменування вулиць захопленого міста радянськими назвами. Для цього він особисто підписував відповідні розпорядчі документи і контролював процес "совєтизації" міської інфраструктури.
Втім, під час контрнаступу Збройних сил України колаборант втік до РФ, де переховувався з вересня 2022 року. Але згодом вирішив непомітно повернутися в Україну і "загубитися" в Києві. Однак співробітники СБУ викрили плани зловмисника, встановили маршрути його переміщення і затримали.
Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який допомагав російським окупантам викрадати учасників АТО під час окупації частини Київщини. Ним виявися мешканець селища Глібівка.
Читайте також: