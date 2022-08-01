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У Києві затримали ексзаступника голови ДніпроОДА, який продавав військову амуніцію (фото)

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У Києві затримали ексзаступника голови ДніпроОДА, який продавав військову амуніцію (фото)

Фото: Національна поліція України

Чоловік продавав бронежилети, каски, перев'язочні пакети, аптечки та інші товари гуманітарної допомоги.

У Києві викрили колишнього заступники голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, який незаконно продавав військову амуніцію. Чоловіка затримали під час спроби продати бронежилети на суму більш як 600 тисяч гривень.  

Про це повідомили в Національної поліції України.

Вдома у зловмисника знайшли ще понад 120 бронежилетів і касок, більше 500 індивідуальних перев'язочних пакетів та аптечок, а також багато інших необхідних для військових речей.

© Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Вартість одного бронежилету 4-5 класів запропонована ексзаступником голови Дніпропетровської ОДА становила 680 доларів США, а каски - 200. Також він пропонував й інші товари гуманітарної допомоги. За товар затриманий отримав 200 тисяч гривень та 10 тисяч доларів. Кошти вилучили з місця події.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-2  Кримінального кодексу України, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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