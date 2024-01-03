У Києві затримали ексчиновника – пропонував приєднати східні регіони до Ростовської області (фото)

У Києві СБУ затримала колишнього чиновника, який був агентом ФСБ, пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області Росії та проводив інформаційні диверсії проти країни.

Про це пише пресслужба СБУ.

За даними СБУ, зрадником виявився колишній український чиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості.

Після звільнення з державної служби 2014 року він почав позиціонувати себе як "політексперт" та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України.

Від тоді він перебував на прямому зв’язку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.

Також російський агент співпрацював з так званим ватажком "ЛНР" Леонідом Пасічником, якому надавав "експертні" рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.

Крім того, ексчиновник публікував у соцмережах дописи, в яких пропонував "приєднати східні регіони України до складу Ростовської області".

Під час обшуків у помешканні та автомобілі зрадника вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони і документи, які підтверджують його підривну діяльність на користь Росії.

Обшуки у квартирі ексчиновника, який працював на РФ

Обшуки у квартирі ексчиновника, який працював на РФ

Обшуки у квартирі ексчиновника, який працював на РФ

Обшуки у квартирі ексчиновника, який працював на РФ

Обшуки у квартирі ексчиновника, який працював на РФ

Крім того, у фігуранта виявлено "відзнаку за взаємодію" від представників РФ, а також заборонену комуністичну та прокремлівську символіку.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111;

ч. 1 ст. 161.

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у Києві вебкамера з квартири "засвітила" роботу ППО 2 січня – до власника навідалась СБУ (відео).

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