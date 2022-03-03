У Києві затримали двох підозрілих громадян, які здійснювали фотофіксацію

У Києві затримали двох підозрілих громадян, які здійснювали фотофіксацію

У одного із затриманих виявили у мобільному телефоні списки військових.

Ще двох підозрілих громадян, які здійснювали фотофіксацію затримано сьогодні у Шевченківському та Солом'янському районах міста.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"У громадянина, якого зупинили для перевірки на вулиці Гетьмана виявили у мобільному телефоні списки військових", - кажуть правоохоронці.

Обстежуючи вулицю Саксаганського, увагу інспекторів привернув чоловік, який фотографував будівлі. Побачивши поліцейських, громадянин змінив напрямок руху та почав видаляти фото зі свого мобільного. Чому видаляв фото пояснити не зміг, зауважують в поліції.

В обох випадках затриманих доставлено до територіальних відділів поліції для перевірки.