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У Києві затримали двох підозрілих громадян, які здійснювали фотофіксацію

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У Києві затримали двох підозрілих громадян, які здійснювали фотофіксацію

У одного із затриманих виявили у мобільному телефоні списки військових.

Ще двох підозрілих громадян, які здійснювали фотофіксацію затримано сьогодні у Шевченківському та Солом'янському районах міста.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

"У громадянина, якого зупинили для перевірки на вулиці Гетьмана виявили у мобільному телефоні списки військових", - кажуть правоохоронці. 

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Обстежуючи вулицю Саксаганського, увагу інспекторів привернув чоловік, який фотографував будівлі. Побачивши поліцейських, громадянин змінив напрямок руху та почав видаляти фото зі свого мобільного. Чому видаляв фото пояснити не зміг, зауважують в поліції. 

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В обох випадках затриманих доставлено до територіальних відділів поліції для перевірки.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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