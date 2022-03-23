У Києві затримали двох диверсантів під час комендантської години

У затриманих громадян при собі не було жодних документів.

На одному з блокпостів у Голосіївському районі Києва працівники Національної поліції спільно з СБУ та Територіальною обороною затримали двох пособників російських окупантів, які пересувались на автомобілі.

У захоплених громадян при собі не було жодних документів, однак був зошит із завданням, зброя, військове захисне екіпірування, а також телефон, підключений до оператора РФ, на якому велася активна комунікаціями із агенатми Росії.

Про це повідомляє КМДА.

Затримані не могли чітко назвати свої дані та постійно плуталися в іменах.

Крім того, в авто, на якому пересувались затримані був увімкнений відеореєстратор, який заборонено використовувати в умовах воєнного стану.

Ворожих агентів передали до Служби безпеки України.

Нагадаємо, Нацгвардія затримала подружжя диверсантів, яке шпигувало для ФСБ.

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