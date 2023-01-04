У Києві затримали двох чоловіків, які запускали салют у новорічну ніч: що їм загрожує

Один з порушників - 39-річний киянин.
У Києві затримали двох чоловіків, які запускали салют у новорічну ніч. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.
Кримінальні провадження розпочаті за фактами використання піротехніки в Оболонському та Подільському районах та затримано причетних осіб.
Один з порушників - 39-річний місцевий мешканець. Близько опівночі він запустив салют з території футбольного майданчика на вулиці Маршала Тимошенка.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Фігуранту повідомлено про підозру.
Нагадаємо, що киянину, який намагався вкрасти графіті Бенксі у Гостомелі, повідомили про підозру. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.
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