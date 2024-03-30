У Києві затримали чоловіка, який зберігав вдома боєприпаси: фото

У Києві поліціянти затримали 30-річного чоловіка, який продавав наркотики, а також зберігав удома боєприпаси.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили заборонені речовини – канабіс та амфетамін, а також 67 різнокаліберних набоїв", – йдеться у повідомленні.

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Зі слів правоохоронців, порушник раніше вже відбував покарання в тюрмі за наркозлочини. А нині йому оголосили про підозру за двома статтями. Перша – за "Незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", і друга – за "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами".

Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили 67 різнокаліберних набоїв

Санкція статті передбачає до десяти років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві дівчина вирішила розірвати стосунки зі свівмешканцем, а він через помсту побив та задушив її собаку.

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