У Києві затримали чоловіка, який розбещував малолітню доньку: яке покарання загрожує

Так, 39-річний уродженець Миколаївщини протягом 6 років вчиняв розпусні дії щодо власної дитини. Наважитися розповісти про те, що чинив батько, дівчинка наважилася лише у 14-річному віці.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції у місті Києві.

Деталі

За даними слідства, розбещувати дитину чоловік почав у 2014-у, коли тій було лише 5 років. Йдеться про насильницькі дії сексуального характеру.

"Подружжя розлучилось і дівчинка проживала з мамою. При цьому батько часто забирав її до себе на деякий час. Лише у чотирнадцятирічному віці дитина наважилась розповісти про це дорослим", – зазначають у поліції.

У зв'язку з цим 39-річному чоловіку повідомили про підозру:

за ч. 4 ст. 153 – сексуальне насильство;

ч. 2 ст. 155 – вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені близькими родичами або членами сім’ї;

ч. 2 ст. 156 – розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої особи членами сім’ї чи близькими родичами Кримінального кодексу України.

Фігуранту вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєні злочини підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

Нагадаємо, у Києві засудили чоловіка, який кілька років ґвалтував трьох доньок своєї співмешканки. Він отримав 15 років ув'язнення.

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