Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У Києві затримали чоловіка, який осквернив найбільшу Ханукію в Європі – що йому загрожує

У Києві затримали чоловіка, який осквернив найбільшу Ханукію в Європі – що йому загрожує

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
299
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві затримали чоловіка, який осквернив найбільшу Ханукію в Європі – що йому загрожує

Чоловік, який осквернив Ханукію у Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Чоловік на камеру осквернив Ханукію, яку встановили на Хрещатику в центрі Києва.

У Києві затримали чоловіка, який осквернив Ханукію на Хрещатику. Зловмиснику загрожує до п'яти років обмеження волі.  

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
 
Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, де чоловік на площі Майдан Незалежності осквернив тимчасово встановлений до відзначення іудейського свята Ханука монумент.

Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали порушника. Ним виявився мешканець Київщини, 1988 року народження.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 - порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає  штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік, який повалив Ханукію, отримав судовий вирок.

Читайте також:

У Києві невідомий на камеру осквернив найбільшу Ханукію в Європі

У Києві невідомий на камеру осквернив найбільшу Ханукію в Європі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
299
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація