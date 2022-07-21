Нібито на навчання: у Києві чоловік придумав схему, як відправити призовників за кордон

У Києві затримали 34-річного чоловіка.
Він за 1600 євро пообіцяв незаконно переправити до Польщі осіб призовного віку.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
За даними слідства, підозрюваний за 1600 євро пообіцяв чоловіку виготовити йому фальшиві документи про навчання у Польщі, які б дозволили йому безперешкодно виїхати за кордон.
"У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримали під час зустрічі з "клієнтом" та отримання від нього 800 доларів США. Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 332 КК України. Триває слідство.
Нагадаємо, на Закарпатті чоловік спробував виїхати до ЄС.
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