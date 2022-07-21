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Нібито на навчання: у Києві чоловік придумав схему, як відправити призовників за кордон

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Нібито на навчання: у Києві чоловік придумав схему, як відправити призовників за кордон

Фото: Pexels

У Києві затримали 34-річного чоловіка.

Він за 1600 євро пообіцяв незаконно переправити до Польщі осіб призовного віку. 

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі. 

За даними слідства, підозрюваний за 1600 євро пообіцяв чоловіку виготовити йому фальшиві документи про навчання у Польщі, які б дозволили йому безперешкодно виїхати за кордон. 

"У ході контролю за вчиненням злочину організатора схеми затримали під час зустрічі з "клієнтом" та отримання від нього 800 доларів США. Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні. 

Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 332 КК України. Триває слідство. 

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік спробував виїхати до ЄС.

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