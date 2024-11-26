Диверсії ворожих спецслужб: в Києві затримали чоловіка, який намагався підірвати поліцейських

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція Києва спільно з СБУ затримали 43-річного чоловіка, який за вказівкою ворожих спецслужб намагався здійснити теракт.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Інцидент стався, коли правоохоронці прибули на виклик про домашнє насильство. "Заявниця" повідомила, що її побив хлопець, і вона заховалася у ванній кімнаті, залишивши двері до квартири відчиненими.

Однак, потрапивши в квартиру, поліцейські зрозуміли, що всередині знаходиться "розтяжка". Завдяки оперативним діям правоохоронцям вдалося покинути приміщення до того, як граната здетонувала.

У Києві чоловік намагався підірвати поліцейських / Фото: Поліція Києва

У Києві чоловік намагався підірвати поліцейських / Фото: Поліція Києва

"А дзвінок на 102 жіночим голосом був фейком, щоб заманити у пастку поліцейських, однак завдяки професійним діям жоден з правоохоронців не постраждав", - йдеться в повідомленні.

У Києві чоловік намагався підірвати поліцейських / Фото: Поліція Києва

У Києві чоловік намагався підірвати поліцейських / Фото: Поліція Києва

У Києві чоловік намагався підірвати поліцейських / Фото: Поліція Києва

У Києві чоловік намагався підірвати поліцейських / Фото: Поліція Києва

Зловмисник, неодноразово судимий, винайняв квартиру, встановив камери відеоспостереження та заклав вибухівку. Він був завербований ворожими спецслужбами і мав на меті вчинити терористичний акт.

Суд ухвалив рішення про арешт обвинуваченого без можливості внесення застави. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді ув’язнення на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні зафіксували декілька замахів на життя поліцейських та військових. Росія почала активніше залучати спецслужби, наймаючи українців для диверсій.

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