У Києві затримали банду озброєних мародерів (фото)

Зловмисники увірвалися до автосалону та забрали сейф, кавомашину та інші речі.

У Києві 2 березня патрульні затримали банду озброєних мародерів.

Про це інформує партрульна поліція Києва.

Банда приїхала на автомобілях Ford Explorer, Toyota Prius та Volkswagen Jetta. Зловмисники увірвалися до автосалону та забрали сейф, кавомашину та інші речі.

Відпрацьовуючи територію, один з екіпажів помітив автомобілі схожі за описом на вулиці Булаховського. Інспектори викликали підкріплення. Спецрота ГУНП, яка прибула на підмогу, затримала авто Ford Explorer та 6-ох осіб, які були у ньому на вулиці Ушакова.

7 громадян, які перебували в автівках Volkswagen Jetta та Toyota Prius, затримали екіпажі патрульної поліції на Великій Окружній.

Facebook/Патрульна поліція України

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