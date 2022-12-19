У Києві засвітили головну ялинку України: який вона має вигляд (фото)

У Києві у понеділок, 19 грудня, засвітили головну ялинку України.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Ялинку в Києві встановили на Софійській площі. Цього року ялинка у Києві має лише 12 метрів замість 31-го, як минулого року.

"І назвали ми її "Ялинкою незламності". Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні - в свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ! Ми, всі разом, вистоїмо і переможемо!", - написав Кличко.

Ялинки в Україні

У неділю, 18 грудня, в Львові також урочисто засвітили головну ялинку міста. Її висота - 14 метрів, освічуватиметься вона від 17 до 22 години. Прикрасили львівську ялинку в минулорічну ілюмінацію, зменшивши кількість освітлення.

У Хмельницькому встановили новорічну ялинку на російській ракеті С-300, яку привезли з Харківщини. Ракета ніби пронизує ялинку, яка прикрашена прапорами України.

Читайте також: