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У Києві засвітили головну ялинку України: який вона має вигляд (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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383
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У Києві засвітили головну ялинку України: який вона має вигляд (фото)

Фото: facebook/Віталій Кличко

Висота ялинки у Києві лише 12 метрів.

У Києві у понеділок, 19 грудня, засвітили головну ялинку України. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

Ялинку в Києві встановили на Софійській площі. Цього року ялинка у Києві має лише 12 метрів замість 31-го, як минулого року.

"І назвали ми її "Ялинкою незламності". Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні - в свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ! Ми, всі разом, вистоїмо і переможемо!", - написав Кличко. 

Ялинки в Україні 

У неділю, 18 грудня, в Львові також урочисто засвітили головну ялинку міста. Її висота - 14 метрів, освічуватиметься вона від 17 до 22 години. Прикрасили львівську ялинку в минулорічну ілюмінацію, зменшивши кількість освітлення. 

У Хмельницькому встановили новорічну ялинку на російській ракеті С-300, яку привезли з Харківщини. Ракета ніби пронизує ялинку, яка прикрашена прапорами України.

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Дата публікації
Перегляди
383
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