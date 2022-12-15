У Києві засуджено 74-річного чоловіка за розбещення 8-річної дівчинки

Обвинуваченого взято під варту прсто у залі суду.

У Києві до п'яти років позбавлення волі засуджено 74-річного чоловіка за розбещення малолітньої дівчинки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що на початку серпня 2021 року 74-річний місцевий мешканець запросив до себе додому 8-річну дівчинку, щоб нібито допомогти обробити рану на її коліні, де вчинив стосовно неї розпусні дії.

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"За результатом судового розгляду Деснянським районним судом міста Києва підтримано позицію ювенального прокурора та чоловіка засуджено до п'яти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Обвинуваченого взято під варту просто у залі суду.

Після набуття вироком законної сили відомості про вказану особу будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, у Києві 44-річний ґвалтівник, який понад 10 років переховувався від правосуддя, отримав вирок.

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