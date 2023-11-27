У Києві засудили ще одного бойовика, який добровільно воював на боці ворога: як його покарали

У Києві до 15 років в’язниці засудили ще одного бойовика, який воював на боці так званої "ДНР".

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури 57-річного уродженця Полтавської області визнано винним у державній зраді та участі у незаконному збройному формуванні так званої "ДНР" (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України).

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Прокурор у суді довів, що обвинувачений у березні 2023 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно підписав контракт на проходження військової служби у НЗФ так званої "ДНР". Він був призначений водієм-механіком "2 мотострілкової роти 2 мотострілкового батальйону 11 окремого мотострілкового полку "Восток", так званої "ДНР", який створений, підпорядкований, керований та фінансований рф.

У подальшому на виконання наказу військового командування збройних сил РФ, діючи умисно, у складі не передбаченого законом збройного формування, здійснював завантаження боєприпасів до РЗСО "Град", танків Т-64, ствольної артилерії калібру 152 мм та іншої важкої військової техніки, для забезпечення потреб зс РФ.

За принципової позиції прокурора Київської міської прокуратури вироком Солом’янського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні інкримінованих злочинів та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося раніше, за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судами у період липня-жовтня 2023 року постановлено п'ять вироків стосовно п'яти бойовиків незаконних збройних формувань рф. Кожному з них призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку росіяни ліквідували відомого бойовика "Мотороли" та пропагандиста Дубового.

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