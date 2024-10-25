У Києві засудили чоловіка, який вбив знайомого биткою заради соцвиплат

Сам обвинувачений своєї провини не визнав.

Мешканець Києва, 51-річний чоловік вбив знайомого биткою, через те, що той отримав на картку 17 тис. гривень виплат.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, чоловік під час розпиття спиртних напоїв з двома знайомими дізнався, що одному з них на картку прийшли 17 тис. гривень соціальних виплат. Тоді як, він цього програв всі свої гроші у банкомат.

"Повернувшись знову до друзів, він побачив біля дверей дерев’яну биту та маючи бажання "відігратись", вирішив що може зробити це, заволодівши карткою з грошима друга", - йдеться в повідомленні.

Чоловік зайшов до кімнати, де вже спав потерпілий та вдарив його по голові дерев’яною битою.

"Чоловік прокинувся, після чого отримав ще кілька вже смертельних ударів. Після чого, зловмисник накрив потерпілого простирадлом та забрав його картку, з якої в банкоматі зняв 17 тис. гривень", - зазначили в прокуратурі.

Сам обвинувачений своєї провини не визнав.

Суд засудив його ще 2022 року до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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