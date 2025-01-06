У Києві застілля закінчилося вбивством: чоловік після поранення стік кров'ю

Непритомного чоловіка помітила сусідка, яка і викликала "швидку". Однак він помер від отриманих травм.

У Києві застілля закінчилось вбивством. Чоловік вдарив 53-річного сусіда ножем в живіт та пішов відпочивати до кімнати.

Про деталі трагедії повідомили у поліції Києва.

На місці події правоохоронці з’ясували, що до фігуранта у гості прийшов сусід по гуртожитку та під час застілля чоловіки почали конфліктувати.

"Аби не продовжувати сварку, 53-річний потерпілий направився до своєї кімнати, однак вслід за ним зайшов товариш з ножем та вдарив його у живіт. Після скоєного, зловмисник пішов до себе відпочивати, а поранений чоловік вийшов на вулицю аби покликати на допомогу. Вже згодом, біля будинку, його непритомного помітила сусідка, яка і викликала швидку. Від отриманих травм чоловік помер", - уточнили у відомстві.

Слідчий, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва оголосив затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Черкащині чоловік з рушниці застрелив власну дружину.

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