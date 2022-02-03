У Києві засніжить: прогноз погоди на четвер, 3 лютого

У Києві засніжить: прогноз погоди на четвер, 3 лютого

Температура повітря опуститься до -4 градусів.

Погода в Києві у четвер, 3 лютого, буде сніжною. Протягом усього дня небо над столицею буде затягнуте хмарами.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Температура повітря -4 +1 градус. Вітер північно-західного спрямування, 4 м/с.

Також читайте Коронавірусний рекорд: за добу в Україні зафіксували понад 39 тисяч хворих

Ранковий дрібний дощ вдень зміниться снігом. Він має закінчитися до вечора.

Зазначимо, що у четвер, 3 лютого, в Україні похолодає, стане більш морозно. Синоптики повідомляють про хмарність. На сході та південному сході - помірний мокрий сніг та дощ.

На заході та півночі - невеликий сніг. На решті території України буде без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Хмарна погода в країні очікується впродовж усього тижня

Читайте також: