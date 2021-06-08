У Києві запустять річкові туристичні маршрути та швидкісні теплоходи

Вже оголосили офіційний тендер на популяризацію річкових туристичних маршрутів.

В Україні планують відновити туристичні маршрути Дніпром.

Про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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"Разом з Держагенством з розвитку туризму розпочали вивчати можливість відновлення туристичних маршрутів Дніпром. Поки йдеться про маршрути Київ-Канів-Київ та Київ-Чорнобиль-Київ", - наголосив Ткаченко.

Міністр зазначив, що вони мають складатися з подорожі Дніпром на відповідно обладнаних швидкісних теплоходах. Під час подорожі передбачається прохід шлюзів, кількагодинне перебування та екскурсія на локаціях, повернення до Києва:

"Офіційний тендер на популяризацію річкових туристичних маршрутів вже оголошено ДАРТом. Річкові маршрути – можливість розширити пропозицію для українців та іноземних гостей, разом із тим збільшивши потік туристів безпосередньо до важливих точок атракцій. Для держави це нетипова програма, але тим не менш дуже важлива. Після реалізації пілотного проєкту, розробимо рекомендації, як програму туристичних водних маршрутів Дніпром запустити в інших туристичних регіонах країни", - підсумував Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, У Києві від 1 травня працює Річковий вокзал. Там обіцяють дотримуватись усіх карантинних заходів.

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